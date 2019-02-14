Бизнес-план работы стадиона "Нижний Новгород" представили в ЗС НО Экономика

Бизнес-план работы стадиона "Нижний Новгород" представили в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комитета по бюджету и налогам 22 февраля 2019 года.

И.о.министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин рассказал депутатам о предполагаемых расходах и доходах от деятельности стадиона в ближайшие несколько лет.

Как и планировалось, в июне этого года стадион перейдет из федеральной в региональную собственность. Управлять ареной будет ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий". Она отвечала за функционирование фанзоны во время Чемпионата мира по футболу, а в настоящее время занимается катком "Зимняя сказка".

Перевести стадион на самоокупаемость планируется к 2024 году. До этого времени спортивная арена будет поддерживаться за счет средств федерального бюджета: в 2019 году это будет - 100%, в 2020-2023 годах – 95%. Эксплуатационные расходы будут оплачиваться за счет средств регионального бюджета.

Согласно бизнес-плану, на содержание стадиона будет ежегодно уходить около 381 млн рублей. Сумма включает в себя постоянные расходы и переменные (ориентировочно на 20 матчей в год).

Основные затраты будут уходить на зарплату персоналу, плату за жилищно-коммунальные услуги, обслуживание стадиона, вывоз ТКО и т.д.

Стадион Нижний Новгород планируется использовать по профильному назначению – для проведения спортивных, в частности футбольных мероприятий. На втором месте по приоритетности – семейный отдых и досуг нижегородцев.

Основные доходы стадион будет получать от проведения футбольных матчей. Значительная часть придется на сдачу vip-лож, их на стадионе 42. Стоимость билета на матч будет около 4,5 тысяч рублей.

Также, в год планируется проведение от одного до трех концертов. Ожидаемая наполняемость стадиона - 20 тысяч человек, средняя цена – 2 тысячи рублей.

На стадионе "Нижний Новгород" возможно и проведение корпоративов от 100 человек. Организациям это будет стоить 600 рублей с человека.

Одной из самых дорогостоящих услуг арены станет "нейминг" – продажа названия стадиона спонсорам. Стоимость бренда будет рассчитываться на основе московского опыта в пропорции один к трем. Из расчета, примерно 96 рублей с зрителя, или около 80 млн рублей.

Кроме того, на стадионе порядка 2 тысяч кв.м рекламных площадей. Ожидаемый доход от рекламы предполагается 1,4 тысячи рублей с конструкции.

Напомним, минспорта РФ согласовал бизнес-план стадиона в середине января 2019 года.