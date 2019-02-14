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Общество

"Единая Россия" дала старт проекту "Парта Героя" в Нижегородской области

22 февраля 2019 18:44  [624] Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" дала старт проекту "Парта Героя" в Нижегородской области. Об этом сообщает прес-служба НРО партии.

Проект стартовал в кадетской школе-интернате. Парта посвящена старшему лейтенанту Игорю Гурову, участнику боевых действий на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

По словам секретаря НРО "Единой России", депутата Государственной Думы РФ, Дениса Москвина, инициатива, которую реализует региональное отделение партии, важна с точки зрения патриотического воспитания и сохранения памяти о героическом прошлом нашей страны.

"Этот образовательный проект в доступной форме расскажет ребятам о героях, которые совершили доблестные поступки и проявили личное мужество. Так мы чтим память наших земляков, которые когда-то учились в тех школах, где сейчас продолжают учиться уже современные дети. Это наша память, предмет гордости и для всей страны, и для Нижегородской области. Сидеть за такой партой будет честью для каждого ученика – этого удостоятся лучшие ребята. Это стимул для дальнейших успехов в учебе", - отметил Денис Москвин.

На парте размещен QR-код, и с помощью мобильных устройств можно попасть на официальный портал проекта с информацией о героях.

"Парты Героя" появятся и в других районах города и области. Каждое учебное заведение само определит, кому они будут посвящены. Главное, чтобы герой имел непосредственное отношение к школе.

Также сегодня кадеты получили награды за участие в Параде Памяти в Самаре, посвященном знаменитому параду подразделений Красной Армии, солдаты которой из Куйбышева уходили на фронт в 1941 году. Воспитанники нижегородской кадетской школы-интерната принимали участие в Параде уже пятый раз. В 2018 году нашу область представляли 48 учащихся, 30 человек — впервые.

Как отметил Денис Москвин, во все времена на кадетов равняются сверстники. В кадетской школе с детства прививают чувство дружбы, товарищества и любовь к Родине.

"Учащиеся кадетской школы неоднократно защищали честь Нижегородской области. Наши кадеты принимали участие в масштабной патриотической акции уже в пятый раз. Несмотря на юный возраст, в каждом из этих ребят уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которые делают из мальчишек не просто мужчин, а именно истинных защитников родного Отечества", - заявил депутат.

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