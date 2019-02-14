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Бизнес

"НМЖК" представил проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода

24 февраля 2019 10:08  [151] Бизнес

"НМЖК" представил депутатам и минэкологии проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода, реализованный в 2018 году. Об этом сообщили в компании 24 февраля 2019 года.

"На сегодняшний день остро стоит проблема комфортности жизни в Нижнем Новгороде, особенно это касается вопроса качества воздуха. Учитывая то, что Нижний Новгород носит статус индустриального города, нам необходимо стремиться к снижению уровня загрязнений воздуха предприятиями и бережно относиться к окружающей среде", - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

В ходе круглого стола генеральный директор АО "НМЖК" Станислав Рожнов представил комплексный подход НМЖК к охране окружающей среды.

"В 2018 году было проведено более 550 анализов и замеров по целому ряду показателей, при этом не было зафиксировано ни одного превышения предельно допустимых выбросов. Во-вторых, все новые производственные участки мы планируем с соблюдением не российских даже, а мировых экологических стандартов. Охрана атмосферного воздуха - лишь одна сторона большой работы по экологии, которая проводится НМЖК", - отметил Станислав Рожнов.

Станислав Рожнов сообщил, что "НМЖК" продолжит развивать пилотную технологию очистки воздуха, которую в будущем возможно масштабировать на другие промышленные объекты, чей производственный цикл связан с появлением запахов.

Ранее Ростехнадзор привлекал к административной ответственности АО "НМЖК" за нарушения требований безопасности.

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