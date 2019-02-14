"Торпедо" уступило московскому "Динамо" со счетом 1:4 Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

"Торпедо" уступило московскому "Динамо" со счетом 1:4 в заключительном матче "регулярки", который проходил в столице. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба 22 февраля 2019 года.

Тренерский штаб "Торпедо" в рамках подготовки к плей-офф в матче с "Динамо" предоставил возможность для восстановления целому ряду хоккеистов основного состава. Несмотря на это, в первом периоде нижегородская команда ни в чем не уступила игравшим в максимально боевых сочетаниях соперникам. Грамотные и надежные действия торпедовцев во всех линиях не позволили москвичам создать обилия моментов в атаке. А те шансы, которые подопечные Владимира Крикунова доводили до бросков, уверенно нейтрализовал Николай Мольков. В концовке периода хоккеисты "Торпедо" получили шанс открыть счет в рамках двухминутного отрезка в большинстве. Однако Иван Бочаров также не дрогнул.

Заброшенные шайбы на лед новейшей столичной арены пришли во втором периоде. Даниил Тарасов открыл счет, подправив шайбу с "пятака" после передачи Патрика Закриссона, после чего его почин поддержали Дмитрий Кагарлицкий (в результате игры "Динамо" в формате "5 на 3") и Игорь Макаров. Однако даже подобное стечение обстоятельств не заставило подопечных Дэвида Немировски выбросить белый флаг, и еще до второго перерыва Роберт Саболич "размочил" счет - 3:1.

Третий период был полон эмоций, и в результате одного из их всплеска площадку был вынужден покинуть Михаил Смолин. Оставшись на льду в меньшинстве на пять минут, торпедовцы не только сохранили свои ворота в неприкосновенности, но и могли отличиться сами. Однако шаткое равновесие на табло удержалось вплоть до последней минуты, когда Евгений Мозер поставил "точку" в матче, поразив пустые ворота - 4:1.

Следующие выездные матчи в столице Казахстана состоятся 26 и 28 февраля. Ответные поединки на льду КРК "Нагорный" - 2 и 4 марта.