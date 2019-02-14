Нижегородские волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Поисково-спасательный отряд "Волонтер" открыл доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой. Об этом сообщается в официальной группе отряда в сцосети ВКонтакте.

Волонтеры надеются с помощью внимательных пользователей выявить подозрительные места и объекты (ссылка на видео - https://yadi.sk/d/LTdLFoG8rX6Wgg).

"Эти видеозаписи уже просматривали сотрудники МВД, СК и добровольцы, однако, всегда остается возможность упустить на записи важную деталь. Возможно, именно ваш внимательный взгляд поможет следствию установить причину исчезновения Маши", - рассказали волонтеры.

При выявлении подозрительных объектов, просьба в сообщении указывать имя файла и время записи. Сообщение можно отправить с главной страницы группы ВКонтакте (в правом верхнем углу) или передать по телефону "горячей линии" (831) 291-51-51.

Напомним, что 13-летняя Маша Ложкарева 1 августа уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и после этого не выходила на связь.