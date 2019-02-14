Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство Б.Покровской за 4 млн рублей Культура и отдых

Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство ул. Б.Покровской за 4 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, городской департамент экономического развития объявил электронный аукцион для поиска разработчика проекта комплексного благоустройства Большой Покровской на участке от улицы Октябрьская до улицы Малая Покровская, включая территории сквера им. Свердлова.

Имеется в виду благоустройство, запланированное на 2019 год. Начальная максимальная цена контракта — 4 млн рублей. На эти средства планируется провести инфраструктурные исследования территории, в том числе пешеходной доступности.



При этом допускается использование предыдущей концепции благоустройства с учетом соблюдения авторских прав проектировщиков - ООО "КБ Стрелка", бюро Горшунова и АНО "Огород".



Следует заметить, что после разработки концепции ее необходимо будет защитить перед экспертным советом города и, в случае необходимости, изменить по требованию его членов. Кроме того, планируется учитывать мнение нижегородцев, которое нужно будет узнать с помощью анкетирования и дизайн-игр.



Помимо этого, при проектировании следует "обеспечить условия жизнедеятельности маломобильных групп населения с соответствующими с действующими нормами и правилами". По итогам вышеназванных процедур нужно будет согласовать окончательный вариант документа с администрацией Нижегородского района.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 марта, подрядчика определят 7 марта. Все работы по проектированию ему предстоит выполнить за месяц — до 8 апреля.



Ранее сообщалось о том, что второй этап ремонта Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется перенести на 2019 год. На ремонт второй очереди Большой Покровской выделено 88,2 млн рублей.