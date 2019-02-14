Как защитить компанию от утечки информации?

Каждая компания, желающая быть всегда впереди своих конкурентов, нередко сталкивается с утечкой важной информации иным лицам. К сожалению, даже тщательное изучение резюме каждого специалиста не дает гарантию, что однажды он не захочет стать "двойным агентом", и тем самым увеличить свой доход. Но снизить вероятность таких неприятностей в развитии любого бизнеса вполне возможно. Для этого достаточно, например, установить в действующую в компании компьютерную систему программу Zecurion SWG.

Приобрести ее можно на сайте компании разработчика, Zecurion. Для того чтоб убедится в ее эффективности работы, компанией предоставляется возможность воспользоваться демо-версией, не требующей от клиента финансовых затрат. И лишь убедившись в выгодности ее применения осуществить покупку этой программы. Так чем же она хорошая и выгодна?

Преимущества программы Zecurion SWG.

Следует заметить, то отдавая предпочтение этой программе, руководитель компании решает сразу несколько проблем, негативно отражающихся на развитии деятельности. Помимо улучшения защиты корпоративной сети от вероятности проникновения в нее внешнего доступа, эта программа постоянно осуществляет мониторинг интернета на выявление сфер его использования, в том числе и посещения социальных сетей.

Выставив в соответствии с требованиями, присутствующие в программе настройки, впоследствии получается не только улучшить эффективность работоспособности специалистов, за счет невозможности попадания на сторонние сайты, но и снизить тем самым нагрузки на все используемое в компании сетевое оборудование. В итоге, получается, что работающие в компании специалисты не будут тратить время на посторонние увлечения и смогут иметь доступ лишь к нужным для работы веб-ресурсам. Это поможет и улучшить работоспособность компании в целом, и снизить вероятность передачи конфиденциальной информации, имеющей отношение к компании, третьим лицам.

Присутствующие в базе компании, запрещенные урл-адреса, а также действующая постоянно система анализирования слов, позволяет быстро осуществлять блокировку передачи важной информации.

Зекурион СВГ

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