Holika Holika - корейская косметика для женщин, которые всегда на высоте

Если вы еще не знаете об одном из самых популярных брендов Кореи Holika Holika, пора познакомиться с ним поближе. Холика Холика представляет люксовую косметику Enprani, которая вышла на международный рынок и обрела известность на всех континентах.

На протяжении долгих лет креативная команда маркетологов бренда предпочитала мистический стиль, поэтому этикетки с косметикой украшали совы, ведьмы и чёрные кошки. После обновления пришлось отказаться от сказочной тематики, сделав ставку на классический стиль. Найти всю линейку товаров торговой марки вы сможете на странице https://www.lunifera.ru/brands/holika-holika.html у официального поставщика южнокорейского бренда.

Ассортимент компании

Компания предлагает всем женщинам быть еще красивее и ярче с помощью чудодейственной косметики. Одними из самых популярных средств этого бренда по уходу за лицом, волосами и телом являются:

пилинги;

маски;

эссенции;

масла и многое другое.

Все средства давно оценены по достоинству большим количеством женщин. Многие из них утверждают, что после знакомства с косметикой Holika Holika не способны отказаться от нее в угоду другим бьюти-продуктам. Оспорить популярность знаменитой марки под силу немногим.

Одним из прямых конкурентов стала косметика https://www.lunifera.ru/brands/missha.html «Миша». Однако о ней поговорим в другом обзоре. Перечислим лидеров продаж, уверенно удерживающих отвоеванные позиции на рынке красоты:

Пилинг для лица Smoothie Peeling Jam - уникальное нежное средство с экстрактом винограда. Способно не только питать и увлажнять кожу, но и выравнивать тон, избавлять от жирного блеска, который появляется в течение дня. Очень бережное воздействие Smoothie Peeling Jam сопровождается деликатным отшелушиванием ороговевших клеток, что дарит коже сияние и свежесть.

Эссенция для волос Angel’s Ring - предназначена для обладательниц сухих и тусклых волос, подверженных ломкости. Питательные вещества, входящие в состав продукта, отлично увлажняют локоны и выравнивают их текстуру. Angel’s Ring Hair Essence производится в двух вариантах. Первое средство направлено на улучшение прядей. Второе создано для придания здорового блеска и силы.

Средство для удаления косметики (масло) - отличный вариант для всех, кто хочет не только удалять косметику с лица, но и ухаживать за кожей. Soda Pore Cleansing/Light Cleansing Oil глубоко очищает поры и отлично справляется с удалением любого вида косметических средств. После регулярного применения этого гидрофильного масла лицо становится чистым и свежим.

Маски для лица - чтобы быстро привести кожу в порядок, достаточно использовать специальные маски от Холики. Концентрированные средства, которые оказывают непосредственное воздействие на дерму, нанесены на специальные листы в форме масок. Пользоваться ими одно удовольствие. Компания предлагает семь различных масок, которые подойдут любому типу кожи. Натуральные растительные ингредиенты делают кожу мягкой и упругой.

Гель для лица - средство произведено на основе алоэ (Aloe 99% Soothing Gel). Оно способно не только освежить кожу, но и препятствовать воспалительным процессам и появлению прыщиков. Этот бьюти-продукт 4 года назад получил премию за самую стильную упаковку. Она выглядит волшебной, за счет чего незамедлительно привлекает взгляды покупателей.

Пена для умывания - если у вас жирная кожа, которая имеет проблемы в виде прыщиков, стоит ежедневно применять The Egg-Shaped Soap. Она имеет нежную текстуру и с первого дня очищает поры, удаляя излишки жира с поверхности.

ББ-крем - самое популярное средство от Холика — ББ-крем. Petit BB cream отлично маскирует недостатки кожи, при этом позволяет ей дышать. Он хорошо держится на лице в течение всего дня.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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