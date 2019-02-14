Купить Kia в автосалоне в Москве

Вам интересны автомобили, собранные в Южной Корее, с оригинальным дизайном и великолепными характеристиками? Уже подобрали подходящую модель, или еще сравниваете характеристики привлекающих вас вариантов? Дилерский автосалон Kia в Москве предлагает совершить покупку, выбрав модель по нужным параметрам.

Официальный представитель бренда предоставляет уникальные условия – любую из представленных в салоне машин можно доукомплектовать по вашему запросу, а также убрать какую-либо опцию. Выгода очевидна – как официальный дилер, компания выставляет более низкую стоимость, предлагает широкий модельный ряд и удобную комплектацию, кроме того, при покупке авто вы получаете гарантию на пять лет или 150 тысяч километров пробега. Это все говорит в пользу того, что приобрести автомобиль вашей мечты нужно именно у представителя бренда.

Покупку можно сделать и виртуально, ведь на сайте автосалона есть все фото представленных автомобилей и подробная информация о них. Заказывая таким способом, вы можете не опасаться получить некачественный товар – услуга пробной поездки исключит все возможные сюрпризы. Позвоните по указанным номерам и договоритесь с консультантом о времени встречи. Забронировав машину, вы можете смело ехать выкупать ее, воспользовавшись указанной услугой.

Помимо установленной производителем стоимости, что уже ниже предлагаемых посредниками, в автосалоне периодически проходят различные акции и скидки. Это позволяет сделать покупку еще менее затратной, либо получить подарок от салона – какую-либо услугу. Покупка авто не только удачное приобретение. Это еще и комплексное обслуживание – кроме консультации и продажи, сотрудники помогут выбрать страховку и помогут с оформлением документации при регистрации в ГИБДД.

Если не хватает средств для приобретения интересующей вас модели, всегда можно взять авто в кредит или рассрочку. Как официальный представитель, автосалон КИА предоставляет гарантийное обслуживание по установленному регламенту. С нюансами работы можно ознакомиться в салоне, либо позвонив по указанным на сайте номерам.

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