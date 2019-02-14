Деревянные дома из бревна и бруса

Популярность строительства домов из дерева обусловлена отнюдь не дороговизной кирпича или камня, а полезнейшими качествами, которыми будет обладать такое жилье. У него есть масса преимуществ по сравнению с другими материалами, сюда относят:

экологическую чистоту – качественное дерево безопасно не только для проживающих в доме людей, но и для окружающей среды;

минимизацию расходов, связанных с отделкой интерьера и экстерьера;

упрощенное быстрое строительство;

повышенную теплоизоляцию, которую не в состоянии обеспечить многие другие материалы;

защиту от возгорания и пожаров, если обработать дерево специальными составами;

устойчивость и долговечность – технология монтажа подразумевает, что дом сможет выдержать подземные колебания до 10-и баллов, а профессиональный подход к строительству послужит основой для срока службы более 100 лет;

микроклиматические особенности, возникающие благодаря уникальной структуре древесины и ее особенностям – дома долго хранят тепло, поддерживают влажность и насыщают воздух полезными смолами, повышающими уют и комфорт;

эстетическая привлекательность.

Перед строительством необходимо выбрать материал. Особой популярностью пользуются такие, как профилированный или клееный брус, оцилиндрованные бревна. Некоторые предпочитают каркасные жилища.

Оцилиндрованная древесина выделяется аккуратностью, надежностью и добротным внешним видом. Материал обрабатывается до нужных размеров и габаритов, что позволяет существенно сэкономить время строительства и сократить расходы на утеплители.

Бюджетный вариант монтажа достигается путем использования профилированного бруса, стоимость которого на 15-30% ниже, чем у оцилиндрованных вариантов. Но здесь можно потерять в теплоизоляции, при строительстве из бруса не обеспечивается плотный замок, образующийся при монтаже вышеуказанным способом. Стоит помнить о дополнительном утеплении.

Каркасные дома возводятся намного быстрее по той причине, что специалистам достаточно выгнать каркасную часть бруса и заняться креплением панелей. Материал представляет собой ОСП-панели, которые хорошо склеены друг с другом полистироловым слоем. Каркасные дома нуждаются в дополнительном утеплении и качественной облицовке.

Любая конфигурация деревянных домов требует соответствующих расчетов и планировки. Стоит отметить, что расчетная часть коснется не только постройки непосредственно, но и участка, который послужит основой для строительства. В формировании конечной стоимости проекта принимают участие устройство фундамента, возведение стен, монтаж крыши, а также дополнительные работы по улучшению теплоизоляции.

Самый дешевый и быстрый вариант – это строительство каркасного дома. А наиболее дорогостоящий – ручная рубка домов из дерева. Если учесть все необходимые параметры и подойти к монтажу качественно, такой дом прослужит долгое время и порадует не одно поколение хозяев.

Подробнее о деревянных домах http://www.detinez.ru/information/ljubiteljam-derevjannyh-domov

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