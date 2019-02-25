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Политика

Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост зампредседателя Думы

25 февраля 2019 15:07  [621] Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост заместителя председателя Думы. Об этом сообщили в аппарате Гордумы 25 февраля 2019 года по итогам комиссии по МСУ.

"Я принял решение, что необходим еще один заместитель, представляющий самую большую фракцию в городской Думе – фракцию "Единая Россия". Посоветовавшись со многими депутатами, с главой города, с губернатором я пришел к выводу, что лучшей кандидатурой в данном случае будет Ольга Балакина", - сказал он.

Спикер Думы подчеркнул, что новый заместитель председателя будет работать на непостоянной основе. Ольга Балакина также продолжит руководить постоянной комиссией по местному самоуправлению.

Дмитрий Барыкин отметил, что Ольга Балакина является депутатом Думы четвертый созыв подряд.

"Это один из опытнейших юристов в Нижегородской области. Опыт Ольги Валериевны в разработке муниципальных правовых актов не оспорим. Прошу членов комиссии поддержать мое предложение и вынести его на утверждение депутатам городской Думы", – заявил он.

Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Ольги Балакиной и проголосовали за включение вопроса о ее назначении в повестку заседания 27 февраля.

СПРАВКА:

Ольга Балакина является депутатом по избирательному округу № 28, членом фракции "Единая Россия", председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению. Входит в состав постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям.

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