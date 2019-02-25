Общественные слушания по развитию парка "Швейцария" пройдут в Нижнем Новгороде 28 февраля

Общественные слушания по развитию парка "Приокский" ("Швейцария") пройдут в Нижнем Новгороде 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Мероприятие пройдет 28 февраля в 18:30 в актовом зале на третьем этаже администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148).
По итогам встречи будет разработана стратегия развития парка, которую представят на следующих общественных слушаниях.
Напомним, проект строительства игрового комплекса в нижегородском парке "Швейцария" планировалось представить до 4 марта.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+