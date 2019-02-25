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Культура и отдых

Общественные слушания по развитию парка "Швейцария" пройдут в Нижнем Новгороде 28 февраля

25 февраля 2019 16:30  [465] Культура и отдых

Общественные слушания по развитию парка "Приокский" ("Швейцария") пройдут в Нижнем Новгороде 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие пройдет 28 февраля в 18:30 в актовом зале на третьем этаже администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148).

По итогам встречи будет разработана стратегия развития парка, которую представят на следующих общественных слушаниях.

Напомним, проект строительства игрового комплекса в нижегородском парке "Швейцария" планировалось представить до 4 марта.

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