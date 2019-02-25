Нижегородский ЦТМ представил спектакль "Сосед" Культура и отдых

Нижегородский Центр театрального мастерства (ЦТМ) представил спектакль "Сосед". Премьера состоится 25 февраля 2019 года по адресу: ул. Варварская, 32. Начало в 19:00.

"Два человека – молодой и старый – будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно, как и ваша жизнь – полная одиночества и ищущая сострадания. И это тоже очень смешно и всех жалко. Особенно себя", – так говорит создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский о пьесе Павла Пряжко, которая легла в основу постановки.

Анастасия Макарычева побывала на предпремьерном показе спектакля.

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