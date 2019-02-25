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Культура и отдых

Нижегородский ЦТМ представил спектакль "Сосед"

25 февраля 2019 16:57  [218] Культура и отдых

Нижегородский Центр театрального мастерства (ЦТМ) представил спектакль "Сосед". Премьера состоится 25 февраля 2019 года по адресу: ул. Варварская, 32. Начало в 19:00.

"Два человека – молодой и старый – будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно, как и ваша жизнь – полная одиночества и ищущая сострадания. И это тоже очень смешно и всех жалко. Особенно себя", – так говорит создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский о пьесе Павла Пряжко, которая легла в основу постановки.

Анастасия Макарычева побывала на предпремьерном показе спектакля.

(12+)
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед
Нижегородский ЦТМ представил спектакль Сосед

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