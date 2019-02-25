Более пяти тысяч нижегородских работодателей отказались от "теневой" зарплаты в 2018 году Бизнес

Более пяти тысяч нижегородских работодателей отказались от "теневой" зарплаты в результате деятельности налоговой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Нижегородской области.

В прошлом году комиссиями в налоговых органах региона, а также межведомственными комиссиями при районных администрациях было проведено более тысячи заседаний по вопросам "теневой зарплаты". Причиной послужил факт, что в 2017 году 475 тысяч физических лиц получили зарплату ниже прожиточного минимума. В результате пять тысяч работодателей повысили заработную плату. Кроме того, 633 работодателя сделали это добровольно по результатам мероприятий налогового контроля.



Таким образом, зарплата сотрудников этих организаций выросла на 33% и достигла прожиточного минимума, а именно 11 934 рублей. В бюджет Нижегородской области в ходе работы комиссий по легализации заработной платы дополнительно поступило 741 млн рублей.

Напомним, дзержинский "Завод Оргсинтез Ока" выплатил сотрудникам более 4 млн рублей долгов по зарплате.