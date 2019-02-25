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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" готовит производственные объекты к паводку

26 февраля 2019 11:26  [113] Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" готовит производственные объекты к паводку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По прогнозам Гидрометцентра, в центральной части России и регионах Приволжья этой весной ожидается обильное половодье с превышением средних значений уровня воды на реках и водоемах.

В компании отметили, что в целях недопущения вероятности возникновения технологических нарушений от воздействия паводковых вод проводятся дополнительные технические осмотры 146 переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки, а также 599 переходов через малые водотоки.

На всех объектах АО "Транснефть-Верхняя Волга" проверяется работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Оперативно-ремонтный персонал общества проходит дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работ в зонах возможного подтопления. Прохождение периода весеннего половодья во всех филиалах предприятия курируют специально созданные паводковые комиссии.

Реализация противопаводковых мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. Проводятся регулярные проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении ЧС.

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