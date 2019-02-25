Квартира в стиле хай-тек - какая она?

Стиль полностью оправдывает свое название: в нём всегда найдётся место для высоких технологий, но декоративные элементы сведены к минимуму. С начала 60-ых хай-тек со своим девизом абсолютной функциональности развивается в соответствии с новейшими тенденциями оформления интерьера. Как отличить хай-тек от других стилей?

Стены.

Доминирующими цветами в оформление стен в этом стиле становятся белый, чёрный или серый, дополнительными могут быть нейтральные цвета. Оттенок мебели почти всегда подбирается под цвет стен. В качестве декорации могут висеть чёрно-белые фото в металлической рамке или рисованная абстракция.

Потолки.

Оформленный по правилам хай-тека Дизайн интерьера в Киеве предполагает строгую геометрию потолков, наличие в них нескольких уровней и галогенной подсветки.

Напольное покрытие.

Чаще всего выбирают плитку, паркет или ламинат.

Игра света.

В комнате в стиле to tech обязательно присутствуют много зеркал и отражающих поверхностей, даже потолки иногда могут похвастаться блеском глянца. Источников света очень много, они делают помещение легким и просторным.

Другие отличительные черты:

• Узнать данный стиль также помогут трубчатые металлические составляющие полок, лестниц.

• Функциональные зоны разделены при помощи раздвижных перегородок - ширм, дверей-купе, аквариумов.

• Привычные деревянные двери здесь заменяют на алюминиевые двери или из армированного стекла.

• На окнах чаще всего - жалюзи.

Кому подходит стиль хай-тек в интерьере?

Хай-тек в чистом виде почти не встречается, его сухость и лаконичность разбавляют более жизненными стилями. Среди городских жителей, предпочитающих минималистическое и сдержанное окружение, урбанистическое в каждом своем проявлении, много его любителей.

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