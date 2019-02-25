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Политика

Отбор на пост министра строительства Нижегородской области начинается 26 февраля

26 февраля 2019 11:54  [282] Политика

Отбор на пост министра строительства Нижегородской области начинается 26 февраля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, отбор кандидатов будет проходить в два этапа: заочный и очный. Заочный этап продлится до 19 марта включительно.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что перед будущим министром строительства стоят масштабные задачи. "Это крайне ответственная должность. Регион должен быть комфортным – как для нижегородцев, так и для наших гостей. От министра я жду последовательной работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению проблем дольщиков", - сказал он.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо:
— зарегистрироваться на портале "Команда Правительства" (авторизация через ГосУслуги);
— заполнить данные профиля и биографической анкеты на 100% (заполнить все поля корректно);
— пройти тестирование (состоит их 3-х тестов);
— записать и загрузить видео-презентацию на портал,
— указать рекомендателей (указать корректно их данные, включая электронную почту для получения от них заполненных анкет).

Если ранее кандидат уже принимал участие в программе, то необходимо в личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" (редактировать) и отправить заново на желаемую вакансию.

Напомним, Анатолий Молев был назначен и.о. министра строительства области 8 февраля, после того как Алексей Сыров покинул этот пост.

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