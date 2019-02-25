Эксперты отрицают возможность затопления жилых домов при строительстве низконапорного гидроузла в Нижегородской области Общество

Эксперты отрицают возможность затопления жилых домов и земель сельхозназначений при строительстве низконапорного гидроузла в Нижегородской области.

Как отметил в ходе общественных слушаний гендиректор компании-генерального проектировщика строительства гидроузла — ООО "Техтрансстрой" Виктор Морозов, нижегородский гидроузел решили возвести на 890-м километре судового хода Волги у острова Ревякинский в границах Сормова. По проекту, на участке Волги в 40,5 км на время навигации будут создавать сезонное водохранилище ёмкостью всего 0.15 куб. км., площадь Волги изменится меньше, чем на 10 кв. км. Такой щадящий режим выбран для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду — под воду уйдут остров, отмели, несколько пляжей, до земель и домов, где живут люди, вода не дойдет, переселения не будет.

На общественных слушаниях представили предварительные материалы оценки воздействия нижегородского гидроузла на окружающую среду. Проблеме обмеления Волги от Нижнего Новгорода до Городца больше полувека, она возникла почти сразу после запуска в 1957 году Горьковской ГЭС.

По экспертному прогнозу Института водных проблем РАН, качество воды на участке низконапорного узла останется на современном уровне. Более того, очистные сооружения гидроузла будут очищать воду до рыбохозяйственных характеристик. "Анализ проекта показал: строительство низконапорного узла в выбранном месте целесообразно по социально-экономическим аспектам и допустимо по экологическим", - подчеркнул начальник отдела экологического проектирования Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики и транспорта "Энерготранспроект" Алексей Гусев.

Как отметил в свою очередь главный инженер ООО "Техтрансстрой", компании-генпроектировщика" Игорь Краснощеков, над решением проблемы судоходства на Верхней Волге работали многие ведущие специалисты страны с конца 1970-х годов. "Большинство предложенных вариантов могли решить проблему недостатка глубин ненадолго. От самого кардинального — подъема уровня Чебоксарского водохранилища до 68 м — отказались из-за размера ущерба, на ликвидацию которого пришлось бы потратить 1.5 трлн рублей", - добавил начальник службы пути ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Игорь Кукин.

В итоге федеральные эксперты пришли к выводу: нижегородский низконапорный гидроузел восстановит судоходство на 100 лет. По словам Игоря Краснощекова, руководство Нижегородской области не раз высказывалось за проект с начала нулевых. Он также напомнил, что в письме в Правительство РФ в 2013 году подчеркивалось, что эффективность подобных проектов доказана мировым опытом, а также примерами строительства низконапорных плотин на Дону, что не привело к затоплению и улучшило судоходство.

Заместитель руководителя ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Константин Бобров, за эти годы из-за добычи полезных ископаемых и дноуглубления уровень воды в реке "просел" более, чем на метр. Это привело к нарушению крупнотоннажного судоходства на Волге. "Единая глубоководная система распалась — не работает международный транспортный коридор "север — юг". Сегодня вместо необходимой глубины в 4 м лишь 4 часа в день удается держать уровень в 2.6 м. У Волжского пароходства более сотни судов 5000 тонн, но они работают в западных и южных регионах. Через Городец они не ходят", - пояснил эксперт.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, в регионе создана правительственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники областных министерств, муниципалитетов и территориальных подразделений федеральных органов власти, а также эксперты. Группа рассмотрит все материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду и сформирует блок предложений, которые учтут в проекте. Затем проект отправят на экологическую экспертизу.

Напомним, что в феврале в Нижегородской области проходили общественные слушания по вопросу строительства гидроузла в районе Балахны. Так, слушания прошли в Балахне, городах Бор и Городец, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Это стратегический объект, призванный решить проблему судоходства на Волге и восстановить международный транзитный путь "север — юг", с Балтики на Каспий и в Средиземноморье.

Отметим, что нижегородская плотина — крупный федеральный проект, одобренный президентом РФ Владимиром Путиным на президиуме Госсовета в августе 2017 г. Он вошел в целевую программу развития транспортной сети страны. Реализация проекта находится на личном контроле у губернатора Глеба Никитина, который возглавляет рабочую группу Госсовета по экологии и природным ресурсам.