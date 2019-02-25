Студент пострадал при обрушении крыши в мастерской Сормовского механического техникума Происшествия

Фото: с сайта Сормовского механического техникума

Студент пострадал при обрушении крыши в мастерской Сормовского механического техникума. Как сообщили агентству в министерстве образования области, 26 февраля 2019 года в техникуме (Сормовское шоссе, 22), произошло частичное обрушение крыши.

Согласно информации, происшествие было зафиксировано в мастерских учебного заведения, площадь обрушения составила 10-12 кв. м. Отмечается, что в настоящее время доступ в мастерские закрыт, данные учебные помещения обесточены.

В результате происшествия пострадал один студент. Ему была оказана медицинская помощь.

Руководству учреждения поручено оперативно устранить последствия происшествия и обеспечить безопасное пребывание студентов в здании.

"Вопрос находится под контролем министерства и моим личным контролем. Комиссия министерства провела проверку состояния всех кровель учебных зданий техникума и ведёт работу по выяснению причин произошедшего и определению ответственных лиц, допустивших аварийную ситуацию", - заявил министр образования региона Сергей Злобин.