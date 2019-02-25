Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2019 16:57  [139] Студент пострадал при обрушении крыши в мастерской Сормовского механического техникума
26 февраля 2019 16:07  [245] Женщина умерла в нижегородском трамвае 26 февраля
26 февраля 2019 15:28  [150] Нижегородский ДУК восстановит перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша
26 февраля 2019 12:34  [514] Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде
26 февраля 2019 11:30  [172] Арзамасский бизнесмен подозревается в даче взятки полицейскому в попытке вернуть контрафакт
26 февраля 2019 10:34  [312] Доследственная проверка организована по факту отказа служб спасения в помощи замерзшему нижегородцу
25 февраля 2019 12:49  [542] Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки БАДов
23 февраля 2019 14:24  [855] Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки
22 февраля 2019 10:14  [1078] Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца
21 февраля 2019 13:57  [855] Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год
Происшествия

Студент пострадал при обрушении крыши в мастерской Сормовского механического техникума

26 февраля 2019 16:57  [139] Происшествия

Фото: с сайта Сормовского механического техникума

Студент пострадал при обрушении крыши в мастерской Сормовского механического техникума. Как сообщили агентству в министерстве образования области, 26 февраля 2019 года в техникуме (Сормовское шоссе, 22), произошло частичное обрушение крыши.

Согласно информации, происшествие было зафиксировано в мастерских учебного заведения, площадь обрушения составила 10-12 кв. м. Отмечается, что в настоящее время доступ в мастерские закрыт, данные учебные помещения обесточены.

В результате происшествия пострадал один студент. Ему была оказана медицинская помощь.

Руководству учреждения поручено оперативно устранить последствия происшествия и обеспечить безопасное пребывание студентов в здании.

"Вопрос находится под контролем министерства и моим личным контролем. Комиссия министерства провела проверку состояния всех кровель учебных зданий техникума и ведёт работу по выяснению причин произошедшего и определению ответственных лиц, допустивших аварийную ситуацию", - заявил министр образования региона Сергей Злобин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph