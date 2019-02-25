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Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов, - Глеб Никитин

26 февраля 2019 18:22  [120] Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, сообщает пресс-службе правительства региона.

По словам Глеба Никитина, "мы как промышленный и торговый регион, ориентированный на внешнеэкономические связи, очень заинтересованы в качественной работе таможенных служб". "У нас за 2018 год внешнеторговый оборот вырос почти на треть. Это связано и с тем, что нас передовая таможенная служба, именно в нашем регионе открылась первая электронная таможня", - подчеркнул нижегородский губернатор.

"Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов. Из них почти 1,3 млрд долларов (15%) приходится на страны Таможенного союза. Республика Беларусь остается нашим основным внешнеторговым партнером по итогам 2018 года, а Казахстан замыкает топ-10. Нижегородские организации заинтересованы в дальнейшем расширении связей с Казахстаном. С Арменией и Киргизией у нас не столь впечатляющие экономические показатели, но, тем не менее, укрепление сотрудничества есть в наших планах на ближайшие годы", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор области выразил уверенность, что решения, принятые на заседании коллегии, будут способствовать расширению внешнеэкономической деятельности стран Таможенного союза.

Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза провел руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

"Недавно мы завершили эксперимент по мониторингу транзитных перевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе технологии ГЛОНАСС.
На первоначальном этапе он проводился между таможенными службами России и Казахстана. Аналогичный эксперимент планируется провести с участием таможенной службы Республики Беларусь. Технология электронного пломбирования позволит в разы сократить время доставки товаров, проверки на таможне, внедрить электронный документооборот на международных перевозках", - сказал в заключение Владимир Булавин.

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