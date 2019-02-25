Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов, - Глеб Никитин Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, сообщает пресс-службе правительства региона.

По словам Глеба Никитина, "мы как промышленный и торговый регион, ориентированный на внешнеэкономические связи, очень заинтересованы в качественной работе таможенных служб". "У нас за 2018 год внешнеторговый оборот вырос почти на треть. Это связано и с тем, что нас передовая таможенная служба, именно в нашем регионе открылась первая электронная таможня", - подчеркнул нижегородский губернатор.

"Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам 2018 года составил 8,7 млрд долларов. Из них почти 1,3 млрд долларов (15%) приходится на страны Таможенного союза. Республика Беларусь остается нашим основным внешнеторговым партнером по итогам 2018 года, а Казахстан замыкает топ-10. Нижегородские организации заинтересованы в дальнейшем расширении связей с Казахстаном. С Арменией и Киргизией у нас не столь впечатляющие экономические показатели, но, тем не менее, укрепление сотрудничества есть в наших планах на ближайшие годы", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор области выразил уверенность, что решения, принятые на заседании коллегии, будут способствовать расширению внешнеэкономической деятельности стран Таможенного союза.

Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза провел руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

"Недавно мы завершили эксперимент по мониторингу транзитных перевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе технологии ГЛОНАСС.

На первоначальном этапе он проводился между таможенными службами России и Казахстана. Аналогичный эксперимент планируется провести с участием таможенной службы Республики Беларусь. Технология электронного пломбирования позволит в разы сократить время доставки товаров, проверки на таможне, внедрить электронный документооборот на международных перевозках", - сказал в заключение Владимир Булавин.