Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2019 18:53  [197] Отрезанная ранее под застройку территория нижегородского парка Пушкина вернется в муниципальную собственность
26 февраля 2019 18:42  [128] Нижегородский водоканал выдал более 40 условий подключения к центральному водоснабжению жителям деревни Кузнечихи
26 февраля 2019 18:38  [118] "Муниципальный уровень власти ближе всех находится к людям, к их реальным заботам", - Евгений Лебедев
26 февраля 2019 18:15  [104] Почти 50 многоквартирных домов отремонтировано в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году
26 февраля 2019 17:52  [115] Карантин снят в пяти школах и двух детских садах Нижнего Новгорода
26 февраля 2019 17:40  [106] Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 27 февраля на улицах Нижнего Новгорода
26 февраля 2019 17:32  [229] Заведующая детсадом №396 Нижнего Новгорода, откуда самовольно ушли дети, освобождена от должности
26 февраля 2019 17:26  [178] Концессионное соглашение может быть заключено по организации перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде
26 февраля 2019 17:21  [114] "Парта Героя" появилась в школе №129 Автозаводского района Нижнего Новгорода
26 февраля 2019 17:15  [171] Глеб Никитин и Владимир Панов оценили новую услугу, которую начали внедрять нижегородские МФЦ в рамках проекта "Эффективная губерния"
Общество

Отрезанная ранее под застройку территория нижегородского парка Пушкина вернется в муниципальную собственность

26 февраля 2019 18:53  [197] Общество

Отрезанная ранее под застройку территория парка Пушкина вернется в муниципальную собственность. Об этом сообщило управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщил советник мэра Нижнего Новгорода Алексей Краснов, глава города Владимир Панов обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой о возвращении этой территории в состав парка и получил положительный ответ.

Глава администрации Советского района Владимир Исаев отметил, что парк будет благоустроен по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

"Мы уже несколько раз проводили общественные обсуждения по этой территории. Выслушали все пожелания жителей, многие выразили желание видеть здесь больше зелени. Кроме того, планируется расширить спортивную зону, возможно также появится сцена для проведения культурных мероприятий. Территория станет более современной", - сказал он.

Напомним, в рамках форума "Зеленый Нижний" Владимир Панов обсудил с общественниками вопрос возвращения в муниципальную собственность пяти территорий разных парков, отрезанных ранее под застройку, включая Автозаводский парк культуры и отдыха.

Как отметила директор компании «Архилэнд» Ирина Воронина, в парке уже проведена проверка деревьев, оценено их состояние. Больные деревья будут рубиться и перерабатываться в щепу, а вместо них будут высажены новые многолетние растения.

Напомним также, нижегородцы при обсуждении благоустройства парка Пушкина предложили создать в нем спортпарк.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph