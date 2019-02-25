Отрезанная ранее под застройку территория нижегородского парка Пушкина вернется в муниципальную собственность Общество

Отрезанная ранее под застройку территория парка Пушкина вернется в муниципальную собственность. Об этом сообщило управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщил советник мэра Нижнего Новгорода Алексей Краснов, глава города Владимир Панов обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой о возвращении этой территории в состав парка и получил положительный ответ.

Глава администрации Советского района Владимир Исаев отметил, что парк будет благоустроен по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

"Мы уже несколько раз проводили общественные обсуждения по этой территории. Выслушали все пожелания жителей, многие выразили желание видеть здесь больше зелени. Кроме того, планируется расширить спортивную зону, возможно также появится сцена для проведения культурных мероприятий. Территория станет более современной", - сказал он.

Напомним, в рамках форума "Зеленый Нижний" Владимир Панов обсудил с общественниками вопрос возвращения в муниципальную собственность пяти территорий разных парков, отрезанных ранее под застройку, включая Автозаводский парк культуры и отдыха.

Как отметила директор компании «Архилэнд» Ирина Воронина, в парке уже проведена проверка деревьев, оценено их состояние. Больные деревья будут рубиться и перерабатываться в щепу, а вместо них будут высажены новые многолетние растения.

Напомним также, нижегородцы при обсуждении благоустройства парка Пушкина предложили создать в нем спортпарк.