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Спорт

Нижне-Волжскую набережную перекроют 19 мая в связи с забегом "Беги, Герой!"

16 мая 2019 17:16  [1204] Спорт

Нижне-Волжскую набережную перекроют 19 мая 2019 года в связи с забегом "Беги, Герой!". Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

По информации дептранса, с полуночи до 15:00 19 мая будет временно ограничено движение транспорта и введен запрет на парковку на участке автомобильной дороги по ул.Нижне-Волжской набережной (от улицы Широкой до причала на набережной).

Далее, с 7:00 до 13:00 19 мая будет временно ограничено движение транспорта и введен запрет на парковку на участке автомобильной дороги Нижне-Волжской набережной (от дома № 30 по улице Черниговской дома до улицы Широкой, а также на участке автомобильной дороги Нижне-Волжской набережной (от причала Нижне-Волжской набережной до дома № 177 по улице Слобода Печеры и Казанскому съезду).

С 7:00 до 12:00 19 мая будет временно ограничено движение транспорта и введен запрет на парковку по Зеленскому съезду, по площади Минина и Пожарского, улице Минина, на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Фрунзе, улице Фрунзе, на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, Верхне-Волжской набережной, на участке от улицы Фрунзе до площади Минина и Пожарского, Георгиевскому съезду.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. Припаркованный в зоне проведения мероприятия транспорт будет перемещен эвакуатором.

Ранее сообщалось, что субботник AntiСВИН пройдет 18 мая для подготовки трассы забега "Беги, Герой!".

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