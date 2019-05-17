Парковку в районе ул.Монастырка запретят с 5 июня в Нижнем Новгороде Общество

Парковку в районе ул.Монастырка запретят с 5 июня 2019 года в Нижнем Новгороде. Как сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения, дептрансом принято решение о введении ограничения остановки транспорта на участке автодороги от улицы Монастырка до северной проходной ПАО "ГАЗ".



Специалисты центра попросили автомобилистов внимательно отнестись к информации об ограничении.

Напомним, в конце апреля выделенная полоса для общественного транспорта появилась в районе дома № 2 на пл. Революции.