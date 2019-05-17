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Общество

Парковку в районе ул.Монастырка запретят с 5 июня в Нижнем Новгороде

17 мая 2019 12:15  [389] Общество

Парковку в районе ул.Монастырка запретят с 5 июня 2019 года в Нижнем Новгороде. Как сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения, дептрансом принято решение о введении ограничения остановки транспорта на участке автодороги от улицы Монастырка до северной проходной ПАО "ГАЗ".

Специалисты центра попросили автомобилистов внимательно отнестись к информации об ограничении.

Напомним, в конце апреля выделенная полоса для общественного транспорта появилась в районе дома № 2 на пл. Революции.

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