Дворовые кинотеатры возродят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дворовые кинотеатры снова могут появиться в Нижнем Новгороде. Возродить традицию предложил ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета Нижегородской областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда Сергей Фогель в ходе общегородской акции "Всем двором" в Нижегородском районе.

"Раньше двор – это было пространство, где жители собирались по любому поводу и по-соседски поддерживали друг друга. Чтобы возродить такие добрые встречи, стартовал новый проект "Всем двором", который проходит сейчас в каждом районе, и, если жители поддержат, то эта общегородская акция станет традиционной. Сергей Сергеевич Фогель рассказал мне, что раньше была традиция смотреть фильмы всем двором. Он предположил, что, если поставить экран и проектор, то это будет замечательно. Идея отличная, поэтому я поручил проработать идею создания дворовых кинотеатров моему заместителю Дмитрию Гительсону вместе с жителями", - сообщил Владимир Панов в ходе проведения акции во дворе у дома №2к2 на улице Усилова.

По словам ветерана Сергея Фогеля, акция "Всем двором" должна продолжаться дальше.

Напомним, общегородская акция "Всем двором", посвященная празднованию Дня Победы, проходит с 13 по 19 мая в районах Нижнего Новгорода.