Назначение и выбор ручной гидравлической тележки

Мало какой склад, магазин или цех обходится без такого важной грузоподъёмной техники, как гидравлическая тележка. При помощи такого оборудования осуществляется разгрузка и погрузка разных предметов весом до трёх тонн.
Благодаря небольшим габаритам и общей компактности, лёгкости управления и общей надёжности рохли нашли применение на небольших складах. Более того, техника подойдёт для использования внутри грузовых фур. В рамках больших помещений в качестве дополнительной спецтехники задействуются штабелёры и погрузчики
Достоинства использования ручных тележек следующие:
• Выполняют свои функции даже в небольшом пространстве;
• Обладают высокой грузоподъёмностью, как для ручной техники;
• Могут оснащаться дополнительными приспособлениями;
• Надёжная и простая гидравлика обеспечивает продолжительный период работы.
Выбор гидравлической рохли.
Главные критерии данного складского оборудования – грузоподъёмность, габариты вил, подъёмная высота и тип колёс. При этом значение имеет вид покрытия, рабочая среда и особенности груза. Чтобы сделать правильный выбор, обратитесь за помощью к специалисту.
Если необходима тележка с особыми характеристиками и расширенным функционалом, существуют варианты по грузоподъёмности, с вилами различных размеров. При транспортировке оборудования или погрузки некоторых типов паллет подойдёт низкопрофильная рохля.
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