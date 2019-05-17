Назначение и выбор ручной гидравлической тележки

Мало какой склад, магазин или цех обходится без такого важной грузоподъёмной техники, как гидравлическая тележка. При помощи такого оборудования осуществляется разгрузка и погрузка разных предметов весом до трёх тонн.

Благодаря небольшим габаритам и общей компактности, лёгкости управления и общей надёжности рохли нашли применение на небольших складах. Более того, техника подойдёт для использования внутри грузовых фур. В рамках больших помещений в качестве дополнительной спецтехники задействуются штабелёры и погрузчики

Достоинства использования ручных тележек следующие:

• Выполняют свои функции даже в небольшом пространстве;

• Обладают высокой грузоподъёмностью, как для ручной техники;

• Могут оснащаться дополнительными приспособлениями;

• Надёжная и простая гидравлика обеспечивает продолжительный период работы.

Выбор гидравлической рохли.

Главные критерии данного складского оборудования – грузоподъёмность, габариты вил, подъёмная высота и тип колёс. При этом значение имеет вид покрытия, рабочая среда и особенности груза. Чтобы сделать правильный выбор, обратитесь за помощью к специалисту.

Если необходима тележка с особыми характеристиками и расширенным функционалом, существуют варианты по грузоподъёмности, с вилами различных размеров. При транспортировке оборудования или погрузки некоторых типов паллет подойдёт низкопрофильная рохля.

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