Квесты - увлекательное времяпровождение

Отличная возможность попробовать себя в решении сложных логических задач - участие в квесте.

Квесты в последнее время набирают огромную популярность. Однозначно можно сказать, что при участии в них скучать не придется. Самые разные квесты представлены здесь moscow.claustrophobia.com/ru/quest/map/.

Любой квест предоставляет возможность прожить определенную ситуацию и провести расследование в компании друзей. Такое времяпровождение способно сплотить. Квесты являются тренировкой для мозга. Они развивают способность замечать мельчайшие нюансы и анализировать сложившуюся ситуацию. Благодаря им развивается внимательность и улучшается память.

Существует несколько разновидностей игр. Классика являются сюжеты, в которых необходимо выбраться из закрытой комнаты. Это эскейп-рум. В процессе игры участникам приходится решать сложные головоломки и находить выход из нестандартных ситуаций. Команде необходимо будет подключить все свое умение и смекалку, чтобы найти выход из помещения в ограниченное время.

Увлекательным видом квестов является перформанс. Он также заключается в необходимости выхода из определенного помещения, но при этом каждому участнику назначается определенная роль. Их роли главные, но при этом предусмотрены и второстепенные роли, которые играют подготовленные актеры, задача которых направить участников по правильному пути или помешать выполнению заданий. Такие квесты сравнимы с театральной постановкой.

В последнее время популярностью пользуются квесты нереальности - морфеус. В них участники выполняют все задания с завязанными глазами. Целью данных квестов является научиться подключать к восприятию другие органы чувств, такие как осязание, обоняние, слух. Для того чтобы выполнить задания необходимо будет действовать нестандартно. Некоторые участники говорят о том, что прохождение такого квеста позволяет переосмыслить некоторые события в окружающем мире.

Востребованными также являются спортивные квесты, которые заставляют участников не только выполнять интеллектуальные задания, но выполнять физические упражнения. К примеру, часто требуется пролезть по тесному туннелю, убежать от охранников или забраться по канату.

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