Виталий Мутко встретился с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" в ходе визита в Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин, газета "Нижегородские новости"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретились с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" в ходе рабочего визита Мутко 17 мая 2019 года.

"Региональные власти компетентны в решении вопросов обманутых дольщиков. Меня заверили, что четыре дома в вашем жилом комплексе будут вводиться уже с октября этого года, поэтому мы с вами встретимся через 3-4 месяца и посмотрим, как работа идет", - сказал Виталий Мутко в ходе общения с представителями дольщиков.

"Здесь уже ведутся работы по водоотведению, водоснабжению, подготовке соответствующих инфраструктурных решений по электроснабжению", - сообщил Глеб Никитин.

История долгостроя: застройщик самого крупного долгостроя Нижегородской области (ООО "Квартстрой центр"), был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков, пояснили в пресс-службе правительства региона.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

"Реанимация" через банкротство: восстановление прав участников строительства ЖК "Новинки Smart City" планируется в рамках процедуры банкротства.

10 апреля Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства недобросовестного застройщика перед участниками долевого строительства, требования которых включены в реестр требований. Рассмотрение вопроса об удовлетворении заявления Фонда запланировано на 28 мая.

23 апреля 2019 года Виталий Мутко утвердил план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджета.

Глеб Никитин заявил о готовности правительства Нижегородской области взять на себя обязательства по софинансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры в общей сумме 839,6 млн рублей. Согласно "дорожной карте", окончательное решение по этому вопросу планируется принять во втором квартале 2019 года.

Напомним, первой точкой визита Виталия Мутко 17 мая стал ЖК "Окский берег", где обсуждалось дальнейшее строительство комплекса.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ по поручению правительства завершит строительство нижегородских проблемных домов. Речь идет о жилых комплексах "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова".