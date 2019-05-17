Уникальный театральный реквизит смогут увидеть посетители акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Уникальный театральный реквизит смогут увидеть посетители акции Ночь музеев в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уникальный театральный реквизит смогут увидеть посетители акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента культуры городской администрации Роман Беагон в ходе посещения музея-квартиры А.М. Горького.

Он пояснил, что в 2019 году в рамках акции откроется пять уличных локаций: перед Нижегородским театром кукол, на Театральной площади, перед ДК Свердлова, у фонтана на площади Минина и у памятника Чкалову.

"Поскольку 2018 год объявлен Годом театра, в рамках "Ночи музеев" будет представлен уникальный театральный реквизит, который ранее никто практически не видел, а также театральные постановки", - рассказал Роман Беагон.

Так, музей-квартира А.М. Горького в этом году представит экспозиции, которые ранее широко не демонстрировались. Например, будет представлена книга "На дне", 1903 года издания, с автографом Максима Горького его жене Екатерине Павловне.

Также гости музея увидят пополняемую выставку "Дачники", посвященной истории создания одноименной пьесы. Посетителем покажут фрагменты рукописи, театральные афиши, программки и билеты. В экспозицию войдут фотографии актеров, занятых в постановках в разные годы – в БДТ, Горьковском театре драмы, МХАТе и других театрах.

Директор Государственного ордена Почета музея А.М. Горького Лариса Моторина отметила, что в рамках "Ночи музеев" в филиалах пройдут мероприятия, на которых будет сделан упор на драматургический талант Горького.

"В каждом филиале подготовлена насыщенная программа, которая адресована не только взрослым, но и, конечно, детям. В домике Каширина на Почтовом съезде, безусловно, дети смогут не только своими руками сделать открытку, бумажное кружево, стать участниками небольших детских спектаклей, еще раз пройти по необыкновенным пространствам домика Каширина и наполниться той необыкновенной атмосферой, которая царит в этом доме", - подчеркнула Лариса Моторина.

Напомним, торжественное открытие всероссийской акции "Ночь музеев" состоится 18 мая в 18:00 на Театральной площади. После акции гостей праздника развезет по домам общественный транспорт: работа метро, автобусов и троллейбусов будет продлена до 01:00 19 мая.