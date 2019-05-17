Ярмарки "Работа для всех" состоятся в районах Нижегородской области с 20 мая по 9 июня Общество

Ярмарки "Работа для всех" состоятся в районах Нижегородской области с 20 мая по 9 июня.

По информации региональной службы занятости, в период с 20 мая по 9 июня 2019 года в ГКУ ЦЗН Ардатовского, Балахнинского, Богородского, Вознесенского, Гагинского, Княгининского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского, Сеченовского, Тонкинского, районов, Дивеевского отдела ЦЗН г.Сарова, Пильнинского отдела ЦЗН Сергачского района и городов Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Нижний Новгород, Первомайск, Саров, Сокольское будут проводиться ярмарки вакансий.

В рамках данных мероприятий специалисты центра занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с банком вакансий.

Граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

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