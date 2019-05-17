Новые социальные проекты запустят в Нижегородской области выпускники образовательной программы акселератора "Бизнес-старт" Бизнес

Новые социальные проекты запустят в Нижегородской области выпускники образовательной программы акселератора "Бизнес-старт".

По данным регионального минпрома, новым проектам будет оказана необходимая поддержка.

"Большой процент стартапов не справляется с вызовами именно на стадии запуска проекта, поэтому так важна поддержка на начальном этапе, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - У каждого проекта будет по три наставника – это опытные бизнесмены и эксперты, к которым начинающие предприниматели смогут обратиться в любой момент на протяжении 2-3 месяцев".



Сейчас проекты готовятся к запуску. Уже совсем скоро, в июне планирует начать работу интернет-портал "Родители и школа" - на нем будет размещаться информация об организациях и учреждениях, которые проводят мероприятия для школьных групп.

Осенью стартует проект "Social Video Production" - видеостудия, в которой будет создаваться социальная реклама "под ключ". Также начинающие и профессиональные авторы видеоработ смогут здесь взять в аренду локацию и оборудование для съемок.

Кроме того наставники помогут запустить и другие проекты: аудиогид по Нижнему Новгороду, детско-юношеский центр научно-технического творчества, а также проект по созданию инфраструктуры сбора и перераспределения ненужной одежды и домашнего текстиля для повторного использования или переработки.

Напомним, по итогам предыдущих потоков акселератора было подготовлено и реализовано более 80 проектов социальной направленности. Например, это Центр Особенного Детства "#НЕМОЛЧИ", направленный на комплексную систему реабилитации детей с аутизмом, патронажная служба "Открытая дверь", оказывающая услуги профессиональных сиделок на дому для пожилых людей, проект "ДЕДсад" - первая в Нижнем Новгороде площадка по организации досуга одиноких, пожилых и маломобильных людей и др.

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина региональный минпром прорабатывает механизмы поддержки социального предпринимательства в районах области. Первым опытом такой поддержки стал совместный проект ЦИСС НО с Выксунским металлургическим заводом (входит в АО "ОМК")- программа "Начни свое дело", в рамках которого предприятие выделило 3 млн рублей на развитие социального предпринимательства в Выксе.

СПРАВКА:

Акселератор "Бизнес-старт" – образовательная программа для социальных предпринимателей, которую разработал Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

Обучение длится два месяца. За это время слушателей научат всему тому, что поможет начинающему предпринимателю превратить свой проект в работающий бизнес и при необходимости заинтересовать потенциальных инвесторов: как эффективно строить продажи, продвигать продукты в интернете, вести бюджет проекта, создавать личный бренд в социальных сетях.

В конце обучения предприниматели презентуют проработанный на акселераторе бизнес-проект перед экспертной комиссией, в которую входят представители органов государственной власти, кредитных организаций и крупных предприятий. Выпускники, набравшие максимальное количество баллов на защите, получают наставников из числа опытных экспертов и предпринимателей, которые на протяжении 2-3 месяцев помогают проекту "встать на ноги".