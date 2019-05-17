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Общество

Нижегородка подозревается в попытке прописать 10 иностранцев в своей квартире

20 мая 2019 09:38  [135] Общество

Нижегородка подозревается в попытке прописать 10 иностранцев в своей квартире. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 мая 2019 года, возбуждено уголовное дело по нарушению требований миграционного законодательства по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что в период с января по июль 2019 года 40-летняя нижегородка неоднократно обращалась в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с целью постановки на миграционный учёт 10 иностранцев - граждан Таджикистана и Узбекистана в ее квартире на улице Даргомыжского. При этом намерения фактически предоставить им свою квартиру для проживания злоумышленница не имела.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее прокуратура приостановила деятельность молочного предприятия в Ильиногорске Нижегородской области из-за мигрантов.

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