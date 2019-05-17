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Спорт

ФК "НН" проиграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0

20 мая 2019 10:14  [152] Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

ФК "НН" проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0. Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

По информации клуба, на 25-минуте матча Алейник сумел вывести Булию на ударную позицию, и Эдуард сделал себе отличный подарок ко дню рождения, поразив ворота нижегородцев.

На 30 минуте последовал ответ ФК "НН". После скидки Салугина в штангу попал Палиенко. Концовка первого тайма прошла в атаках гостей, однако мяч упорно не хотел заходить в ворота Опарина.

Итог матча 1:0 в пользу "СКА-Хабаровск". Следующая игра пройдет 25 мая с "Мордовией".

"Наверное, всё прекрасно было видно на поле, кто старался играть в футбол, кто старался обороняться. Мы хотели создать много моментов у ворот хозяев, у нас было очень много подходов, были удары по воротам. Нам не хватило, как говорит наш спортивный директор Александр Липко, немножко фарта. Мы вышли на игру уверенные в себе и играли в тот футбол, в который играем всегда. Я горжусь той командой, которая у меня есть, парни – молодцы. У нас была тяжелая неделя. Вещи наши вчера не прилетели вовремя в Хабаровск - мы без тренировки остались. Поэтому я горжусь командой. Надо забить – забьем. Мы свое еще забьем. После игры я зашел в раздевалку и поблагодарил ребят за самоотдачу", - поделился впечатлениями главный тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев.

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