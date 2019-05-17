Заморозки до -4° ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют ночью и утром 21 мая в Нижнем Новгороде и области заморозки от -2° до -4°. Об этом сообщает региональный ЦУКС ГУ МЧС России.

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения, а также неисправное печное, газовое или электрооборудование.

Напомним, что синоптики еще в марте прогнозировали заморозки в мае текущего года. Тогда начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщала журналистам, что в мае, несмотря на дневную температуру в районе около +25°, ночью воздух может охлаждаться примерно до +1° или 0°.

Между тем, средняя температура в мае ожидалась в диапазоне среднемноголетних значений — примерно от +11° до +13°.