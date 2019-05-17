Перевозки грузов в Чехию

Современное масштабное производство сейчас не обходится без различных перевозок. Данная компания https://tk-ptg.ru/napravleniya-perevozok/chehiya занимается перевозками между странами, а именно, между Чехией и Россией.

Особенности компании.

Транспортная компания Партнер-Транс-Гарант проводит перевозки грузов из Чехии. Помимо основных услуг перевозки, клиент также получает комплекс логистических услуг в сфере международных перевозок. В зависимости от выбранного способа перевозки, потраченное время может колебаться от 1-2 дней (экспресс самолет) и 5-7 дней (автомобиль).

Опытные специалисты помогут оформить всю документацию. Заказчику не придется возиться с оформлением всех бумаг, потому что профессионал оформит все коммерческие, транспортные и таможенные бумаги для перевозки. Кроме того, в качестве дополнительных услуг, компания предлагает страхование и растаможку товара.

Компания уже давно работает в этой сфере, поэтому предлагает клиентам высококвалифицированную помощь в закупках и импорте продукции из Чехии. Каждый клиент особенный, поэтому специалисты под любой заказ разрабатывают индивидуальный план. Также персонал поможет составить выгодные внешнеторговые контракты под определенную сферу деятельности клиента.

Получаемый или отправляемый груз оформляется непосредственно на клиента. Если такой вариант не подходит, то контракты по перевозке оформляются на брокера.

Компания занимается перевозкой любых грузов: специфических, генеральных, негабаритных и другие. Многолетний опыт работы позволяет отправлять даже опасные, химические и другие товары. Любой клиент сможет заказать перевозку товаров “под ключ”, где ему не придется что-то думать и тратить свои нервы, ведь за него все сделают высококвалифицированные профессионалы своего дела.

Большой ассортимент транспортных средств позволяет компании осуществлять перевозки различных габаритов. В зависимости от способа доставки и размера груза, компания использует различные варианты конструкций для более удобной перевозки.

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