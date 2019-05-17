Более 500 человек участвовали в соревнованиях по стрельбе из лазерных пистолетов 18 мая в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 500 человек участвовали в соревнованиях по стрельбе из лазерных пистолетов 18 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Российский этап Всемирного городского тура по Лазер-рану - дисциплине современного пятиборья (UIPM Global Laser-Run City Tour-Nizhny Novgorod) прошел на Нижневолжской набережной. В открытии принял участие заместитель губернатора региона Александр Югов.

"Приятно, что количество участников соревнований постоянно растет. Для сравнения — в прошлом году на старт вышли около 400 человек. Отмечу, что наравне с профессиональными спортсменами стать участниками этапа Всемирного городского тура могут и любители. Для нас это очень важно. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения страны. И я уверен, что такие соревнования, такие спортивные праздники помогают нам достичь этой цели", - сказал Александр Югов.

Лазер-ран - одно из направлений современного пятиборья, состоящее из бега и стрельбы из лазерного пистолета по лазерным мишеням. В соревнованиях приняли участие жители и воспитанники спортшкол из Нижнего Новгорода, Лысково, Кстово, Арзамаса, Заволжья, курсанты Нижегородской академии МВД, сотрудники Росгвардии и нижегородские кадеты. Забеги были разделены на десять возрастных категорий. Самому младшему участнику исполнилось 7 лет, самому старшему - 65.

"Очень приятно видеть на наших соревнованиях улыбки детей - наверное, это самый главный результат. Прекрасное настроение у всех участников. Мы благодарны международному союзу современного пятиборья и Федерации современного пятиборья России за принятое решение провести тур в Нижнем Новгороде. На наш взгляд, это еще одно подтверждение, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране в этом виде спорта! Спасибо правительству Нижегородской области и лично губернатору Глебу Никитину, который поддержал проведение соревнований. Мы рассчитываем, что городской тур по Лазер-рану станет традиционным спортивным событием для нижегородцев", - отметил депутат Государственной думы РФ, Олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский.

В рамках соревнований для зрителей была подготовлена развлекательная программа. Федерация баскетбола Нижегородской области организовала на набережной площадку для игры в стритбол. Турнир проходил на протяжении всего дня. Вход был свободным. Мероприятие посетило почти 3 тысячи зрителей.



В этом году этапы Всемирного городского тура уже прошли в Армении, Португалии, Испании, Болгарии, Франции, Грузии и Польше.