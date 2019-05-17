Счеты Абакус для развития ребенка

Счеты Абакус - возможность развивать логику у ребенка.

Счеты Абакус можно условно назвать устройством. В принципе, людям старшего возраста такая конструкция знакома с детства. Но при этом счеты Абакус несколько отличаются от традиционного варианта. Они представляет собой деревянную рамку, в которой установлена одна вертикальная перекладина, разделяющая пространство на две неравных части. Также в конструкции предусмотрены поперечные перекладины с косточками. Манипулируя ими можно не только освоить простые арифметические действия, но и развить мелкую моторику у ребенка.

Приобрести счеты можно на сайте абакус-оптом.рф . Здесь представлено огромное разнообразие изделий. Считается, что счеты Абакус изобрели китайцы, но вопрос довольно спорный, так аналоги встречаются в описаниях многих культур. Подобный инструмент широко использовался торговцами Древней Греции, Древнего Рима, Индии и Египта.

Обучения счету на Абакусе позволяет ребенку быстро освоить ментальную арифметику. Данная методика считается очень эффективной. На результате обучения японских и китайских школьников было доказано, что дети способны в короткое время научиться устному счету. Для проведения простейших арифметических операций они отказываются от калькуляторов.

Используя древнейшую методику можно в течение пары лет научить ребенка уверенно выполнять арифметические операции с большими числами. Многих родителей волнует, не будет ли перегружен мозг ребенка математическими действиями. Однозначно можно ответить, что такие опасения абсолютно напрасные. О том, что никаких побочных эффектов нет, говорит опыт представителей азиатских стран, в которых практикуется обучение на счетах Абакус в течение многих столетий.

Кроме того специалисты утверждают, что у детей, осваивающих ментальную арифметику на счетах Абакус, активизируется зрительная и слуховая память. Они становятся более смекалистыми и способны быстро принимать необходимые решения. У детей развивается природная интуиция и уверенность в себе. Детям становится легче концентрироваться на важных вещах, то есть, они полноценно развиваются. В большинстве случае детям начинают легче даваться иностранные языки.

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