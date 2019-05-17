Двери Гардиан - стиль и высокое качество

Двери Гардиан отличаются великолепными эксплуатационными качествами.

Производителем дверей Гардиан является российский производственный комплекс ЗАО Портал. При их изготовлении используются высокотехнологичное современное финское оборудование и высококачественные материалы. Здесь https://www.gardian-msk.ru/ можно найти модели в любой ценовой категории.

Двери Гардиан представлены в широком ассортименте, но все модели отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Дверное полотно изготавливается из стального профиля, в качестве наполнителя используются различные материалы. Кроме того усиливается дверная коробка, поэтому конструкция отличается высокой жесткостью.

Производитель предлагает различные варианты дверей они могут использоваться как в квартирах, так и в офисах. Прочная дверь Гардиан - это залог безопасности жизни и сохранения имущества. Она не только усложняет и предотвращает взлом, но, благодаря использованию качественных наполнителей, также отличается хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Надежность и удобство входных дверей от данного производителя проверена времени. Товар сертифицирован и это подтверждается документами.

Изготовленная под заказ дверь Гардиан отличается тем, что будет соответствовать необходимым требованиям. Производитель не экономит на металле, поэтому двери не уступают бронированным аналогам. Кроме того в них устанавливаются надёжные замки.

При производстве дверей производитель проводит жесткий контроль на всех этапах производства. Стальные двери Гардиан выглядят массивно и респектабельно. Существуют модели, в структуре которой имеется терморазрыв. Такие двери отличаются повышенной термоизоляцией, поэтому их рекомендуется использовать в холодных климатических зонах.

Но наиболее востребованными в течение многих лет остаются стандартные модели. Они изготавливаются из двух листов стали и имеют три ребра жесткости. В качестве наполнителя в дверном полотне используется минеральная вата. Если требуется изменить базовую комплектацию, то необходимо выбрать подходящий вариант в презентационном каталоге. Выбор отделки осуществляется в соответствии с вкусовыми предпочтениями.

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