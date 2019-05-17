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Общество

Нижегородские депутаты обещали, что вторую партию трамваев из Москвы не разберут на запчати

21 мая 2019 09:35  [31] Общество
Депутаты Думы Нижнего Новгорода в трамвайном депо Москвы

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в трамвайном депо Москвы

Фото: Пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода посетили трамвайное депо в Москве, где находится вторая партия трамваев, которая готовится к отправке в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

По словам депутата Артема Савина, вагоны находятся в рабочем состоянии. "Все трамваи на ходу, на запчасти они разобраны не будут. Администрация потратит деньги только на их транспортировку", - сказал депутат.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович добавил, что все трамваи второй партии — на ходу, часть из них стоит в плановом текущем ремонте перед передачей. Этим трамваям около 10 лет.

"Они моложе всех наших трамваев", - сказал депутат.

Станислав Прокопович намерен инициировать вопрос о сроках передачи второй партии вагонов на заседании комиссии по транспорту и связи 21 мая.

Напомним, что Нижний Новгород уже получал от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов, которые столица передала городу в ноябре 2018 года.

Состояние вагонов разное: восемь вагонов уже вышли на линию, а еще три будут списаны и отданы на запчасти.

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