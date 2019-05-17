Директор частной охранной фирмы присвоил у бюджетной организации Богородска 1,3 млн рублей, - СК Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Управляющий директор ООО Частная охранная организация "Факел" Алексей Липов подозревается в присвоении 1,3 млн рублей, которые он получил в результате контрактов с муниципальным бюджетным учреждением Богородского района Нижегородской области "Административно-хозяйственное управление". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что Липов, являясь руководителем, охранной организации, участвовал в аукционах на право предоставления соответствующих услуг, заключал контракты с "Административно-хозяйственным управлением" Богородского района и ежемесячно предоставлял акты о проделанной работе. Однако по факту свои функции охранное предприятие не выполняло.

Тем не менее управление оплачивало ООО "Факел" несуществующие услуги. В целом эта сумма составила 1,6 млн рублей бюджетных средств.

В отношении Липова возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования подозреваемый вину не признал.