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Общество

Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино

21 мая 2019 11:45  [227] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Стригино

Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

По информации пресс-службы, 20 мая авиакомпания S7 открыла прямой регулярный рейс.

Рейс выполняется с частотой два раза в неделю (понедельник, пятница).

Вылет из Нижнего Новгорода в 23:35, из Новосибирска в 22:30 (время местное для каждого аэропорта). Полеты осуществляются на самолетах Embraer 170.

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов - на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что третья компания организовала авиарейсы Нижний Новгород - Санкт-Петербург в марте этого года.

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