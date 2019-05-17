Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Стригино

Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

По информации пресс-службы, 20 мая авиакомпания S7 открыла прямой регулярный рейс.

Рейс выполняется с частотой два раза в неделю (понедельник, пятница).

Вылет из Нижнего Новгорода в 23:35, из Новосибирска в 22:30 (время местное для каждого аэропорта). Полеты осуществляются на самолетах Embraer 170.

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов - на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что третья компания организовала авиарейсы Нижний Новгород - Санкт-Петербург в марте этого года.