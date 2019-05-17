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Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
По информации пресс-службы, 20 мая авиакомпания S7 открыла прямой регулярный рейс.
Рейс выполняется с частотой два раза в неделю (понедельник, пятница).
Вылет из Нижнего Новгорода в 23:35, из Новосибирска в 22:30 (время местное для каждого аэропорта). Полеты осуществляются на самолетах Embraer 170.
Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов - на сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, что третья компания организовала авиарейсы Нижний Новгород - Санкт-Петербург в марте этого года.
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