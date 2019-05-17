Главврача больницы Семашко выберут по конкурсу, пока и.о. назначен Николай Миронов Политика

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Главврача нижегородской больницы им. Н.А.Семашко выберут по конкурсу в течение ближайшего месяца, пока и.о. назначен Николай Миронов. Об этом сообащет пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информация о назначении исполняющего обязанности лечебного учреждения прозвучала сегодня, 21 мая, на совещании с руководством больницы, которое прошло в региональном минздраве.

"Николая Николаевича Миронова мы знаем очень давно. Он работает заместителем главного врача с 2002 года. Это прекрасный специалист, грамотный управленец, знающий специфику нашей больницы, умеющий решать самые сложные задачи и оценить перспективы", - заявила заместитель главного врача больницы им. Семашко Марина Лазарева. Она также выразила уверенность, что данное решение минздрава поддержит весь коллектив больницы.

Нового руководителя лечебного учреждения изберут после проведения конкурсных процедур, о которых будет объявлено в течение месяца.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, под председательством которого состоялось сегодняшнее совещание, областная клиническая больница им. Н.А.Семашко является одним из опорных лечебных учреждений региона для решения задач в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Задачи стоят серьезные. Их эффективного решения требует от нас губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин. Это и создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологи, и ликвидация дефицита кадров, и многое другое. Мы надеемся, что новый грамотный и энергичный руководитель больницы с этими задачами справится", - сказал Андрей Гнеушев.

Он также выразил уверенность, что прежний руководитель лечебного учреждения Роман Михайлович Зайцев поддержит Николая Николаевича Миронова и поделится своим бесценным опытом с молодыми специалистами всего региона.

Руководство больницы им. Н.А.Семашко единогласно поддержало решение министерства здравоохранения региона о назначении Николая Мирнова.