Масштабный ремонт дорог начался в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Масштабный ремонт дорог начался в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт трассы Нижний Новгород-Шахунья-Киров проверил глава профильного министерства региона Вадим Власов.

"Всего в этом году мы отремонтируем не менее 745 километров дорог. Контракты предусматривают завершение ремонтов строго до 1 октября 2019 года, чтобы у подрядчиков не было желания работать, как это случалось раньше, в зимний период или в непогоду. Также мы понимаем, что невозможно проводить работы без стеснения для автомобилистов, но стараемся все неудобства свести к минимуму. Выпущены нормативные документы, которые запрещают работать в часы пик, а также в выходные дни на выездах и въездах в город", - заявил Вадим Власов.

Ремонтная программа нацпроекта расписана на 2019-2024 годы. Выбор объектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обусловлен их состоянием, несоответствием пропускной способности дорог интенсивности транспортного потока, аварийным состоянием элементов, несоответствием технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением. Программа ремонтных работ будет ежегодно корректироваться с учетом мнения представителей общественности и глав муниципалитетов Нижегородской области.

Общее финансирование дорожного нацпроекта в Нижегородской области на 2019 год составляет 6,7 млрд рублей.

"Среди других регионов страны, участвующих в нацпроекте, мы начинаем дорожные работы одними из первых. В прошлом году мы были в тройке лидеров по объему работ и по скорости их выполнения", - добавил Вадим Власов.

В 2019 году национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских регионах. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в марте правительство региона определило перечень автодорог и объектов улично-дорожной сети, которые будут приведены в нормативное состояние к 2024 году. В план ремонта в первую очередь включены те дороги регионального и межмуниципального значения, где отмечается наибольшая интенсивность движения и имеется автобусное сообщение.

Согласно целям нацпроекта, в крупнейших городских агломерациях к концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 85%. В программу Нижегородской области вошли две агломерации городов: Нижегородская и Дзержинская.

В числе ключевых целей нацпроекта - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП. Также проект подразумевает снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. Этому, в частности, поспособствует строительство автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово. Для области это крупнейший проект, реализуемый в рамках нацпроекта.

Всего за шесть лет реализации нацпроекта "БКАД" в регионе планируется отремонтировать более 4,9 тысяч км автодорог.

Оценить качество исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".