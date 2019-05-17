Нижегородские кондитеры хотят организовать поставки конфет в Китай Бизнес

Фото: С сайта СКФ

Нижегородские предприятия, которые выпускаю кондитерскую продукцию, хотят организовать поставки конфет в Китай. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В числе потенциальных экспортеров – ООО "Саровский шоколад", ЗАО Производственное объединение "Гамми". В настоящее время, по данным минсельхоза, из Нижегородских предприятий в Китай экспортируется масло-жировая продукция (АО "НМЖК") и алкогольные напитки (ООО "Стандарт").

Между тем, сейчас в регионе ведется работа по увеличению объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса, в том числе в Китайскую Народную Республику. Это можно сделать, в том числе, за счет увеличения количества предприятий-экспортеров.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в 2018 году в Китай экспортировано продовольственных товаров на сумму $98,6 млн, что на 3% больше, чем годом ранее.

Напомним, в 2018 году в Нижегородской области разработан проект "Экспорт продукции АПК". Он предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - с $226 млн долларов в 2017 году до $492 млн долларов к 2024 году.

"Мы понимаем, что сельхозпроизводителям зачастую очень непросто сориентироваться на мировом рынке. Для того, чтобы преодолеть подобные сложности предусмотрены механизмы поддержки. Например, ряд нижегородских предприятий АПК войдет в пилотную программу взращивания экспортеров, которую мы реализуем вместе с РЭЦ", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что несколько предприятий АПК Нижегородской области и Российский Экспортный Центр (РЭЦ) подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию акселерационной программы. Она включает изучение целевых рынков, поиск и привлечение партнеров, финансовую и информационную поддержку, тем самым будет способствовать увеличению объёмов экспорта продукции АПК.