Более 70 домов снесут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 ветхих домов и 43 аварийных дома войдут в программу сноса ветхого жилья в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в проекте решения городской Думы, ее представил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города 21 мая 2019 года.

Ветхие дома

Основная часть ветхих домов, которые вошли в адресный список, находятся в Ленинском районе. Это ул. Архитектурная, 10; ул. Правдинская, 36; ул. Героя Самочкина, 22А, 24А, 26А, 28А; ул. Дружбы, 25, 27, 29; ул. Премудрова, 17,19,21,23, 25, 27,33; ул. Снежная,13, 17, 17А; ул. Энтузиастов, 7, 9. Большинство из них шлакоблочные 1950-х годов постройки.

В Нижегородском районе будет снесено шесть домов: ул. Костина, 22; ул. М.Горького, 230, 230А; ул. Малая Ямская, 30; ул. Октябрьская, 34. Все они 1917 года постройки. Четыре из них деревянные.

Еще четыре дома 1950-х годов постройки планируется внести (решение примут депутаты Гордумы на заседании 22 мая) в адресный список в Московском районе: ул. Героев, 14, 54, 56; ул. Лучистая, 9. Все они деревянные.

В Канавинском районе речь идет о домах: ул. Докучаева, 12 (1897 год постройки); ул. Металургическая, 23 (1956 год); ул. Обухова, 33 (1916 год).

Аварийные дома

Также изменился перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В него вошли 12 домов из Нижегородского района: ул. Большая Перекрестная, 38; ул. Большая Печерская, 79; ул. Большая Покровская, 76; ул. Березовый клин Железнодорожная к.п. Зеленый город, 29; ул. Ильинская, 83, 85, 143А; ул. Нестерова, 41; ул. Новая, 16А; ул. Пискунова, 18; ул. Семашко, 17; ул. Чернышевского, 12. Большинство домов 1917 года постройки.

В Ленинском районе планируется снести дома: ул. Героя Самочкина, 25; ул. Кутузова, 16; ул. Магаданская, 11, 15; ул. Октябрьской революции, 84; ул. Правдинская, 29, 39; ул. Профинтерна, 4А; ул. Шекспира, 14.

Шесть многоквартирных домов включены в перечень, готовящихся к сносу, в Приокском районе. Это дома: ул. Ботанический сад, 2А; пр. Гагарина, 55, 156; ст. Мыза, 3; ул. Петровского, 1; ул. Пятигорская, 13. Все они деревянные 1950-х годов постройки.

Еще пять домов вошли в программу в Московском районе: ул. Брикетная, 3, 4; ул. Механизаторов, 10; ул. Орджоникидзе, 10, 15.

Также в перечень вошли пять домов по ул. Циолковского №3, 16, 18, 20, 24 в Сормовском районе.

В Канавинском районе будет снесено четыре аварийных дома: ул. А. Пешкова, 49; ул. Зеленодольская, 112; ул. Литвинова, 22/41, 49.

Перечень готовящихся к сносу аварийных домов Советского района пополнят дома: ул. 2-я Оранжерейная, 2А; ул. Светлогорская, 1. Оба дома 1950-х годов постройки.

Реставрация аварийных домов

Кроме того, четыре дома вошли в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Это дом 44 по ул. А. Пешкова в Канавинском районе, дом 29 по пр. Ленина (Ленинский район), дома 21 по ул. Решетниковская и 10А по ул. Студеная в Нижегородском районе.