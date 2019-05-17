Альфа-Банк до конца года откроет 16 ипотечных центров в регионах России Бизнес

Альфа-Банк до конца года откроет 16 ипотечных центров в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сегодня шесть ипотечных центров Альфа-Банка предлагают различные кредитные программы на покупку жилья. Специализированные офисы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и два отделения в Москве, обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме "одного окна".

Жители Екатеринбурга и Краснодара могут оформить ипотечный кредит в отделениях Альфа-Банка. В ближайшее время ипотечный бизнес банка в этих городах будет переведен в ипотечные центры.

До конца года специализированные офисы также откроются в Уфе, Перми, Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Казани. В каждом офисе будет представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования.

"В новых ипотечных центрах созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов. Специалисты банка окажут поддержку при заключении сделки, проконсультируют по объектам недвижимости, помогут выбрать оптимальные условия кредита, составить договор купли-продажи, заключить договор страхования", - пояснили в пресс-службе.

Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка - платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.



"Стратегия активного продвижения в регионы, улучшение условий кредитования и снижение ипотечных ставок уже привели к заметному увеличению доли Альфа-Банка на ипотечном рынке. За полтора года с момента запуска собственной ипотечной программы мы вошли в топ-10 ипотечных банков страны. Открывая ипотечные центры в регионах, мы создаем условия, которые позволяют принимать важные решения в максимально комфортной для клиента обстановке, получив всестороннюю квалифицированную консультацию специалиста банка", - сказал руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,99% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья - по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

На 1 мая 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 47,9 млрд руб, что на 35% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Около 45% всех выдач ипотеки составляют кредиты на первичное жилье, 35% - на вторичное, 20% ипотечного портфеля – рефинансирование ранее выданных ипотечных займов. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-банка в регионах составляет составляет 4 млн рублей, в Москве - 5 млн рублей.