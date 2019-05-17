Глеб Никитин предложил разработать систему непрерывного экологического образования Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одной из центральных тем заседания стало обсуждение мер по формированию экологической культуры в России.

"Здесь требуются государственные системные меры. Эксперты отмечают, что вопросы экологического образования и просвещения в нормативных документах носят формальный, декларативный характер. Законодательно не обозначены механизмы реализации государственной политики в области формирования экологической культуры. Отсутствует системность, преемственность на разных уровнях образования. Не сложилась система мониторинга результатов реализации непрерывного экологического образования в стране", - сказал Глеб Никитин.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении Глеб Никитин выдвинул ряд инициатив от Нижегородской области. В частности губернатор предложил рассмотреть вопрос создания в каждом субъекте РФ региональных учебно-методических центров непрерывного экологического образования и просвещения. Для создания и функционирования таких центров в том числе может быть разработана единая государственная стратегия и дорожная карта национальных действий.

Еще одной мерой может стать актуализация федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего (полного) общего, дополнительного, профессионального, высшего образования в контексте обеспечения преемственности формирования экологической культуры обучающихся. Для выполнения этой задачи Глеб Никитин предложил рассмотреть создание системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в области экологического образования и просвещения.

Инициативы Нижегородской области глава региона предложил рассмотреть в отдельном порядке вместе с федеральным правительством для выработки единого подхода к этому вопросу для всех субъектов РФ. Глеб Никитин отметил, что рабочая группа представит свою позицию ведомствам, которые занимаются вопросами развития экологического образования. Всем участникам рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" глава региона предложил направить в секретариат рабочей группы информацию о лучших практиках в сфере экологического образования, реализуемых в регионах.

Напомним, что в декабре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".