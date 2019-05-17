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Общество

"Владимир Панов показывает системный подход в решении проблем в сфере детства", - Маргарита Ушакова

22 мая 2019 17:25  [93] Общество
Маргарита Ушакова

Маргарита Ушакова

"Владимир Панов показывает системный подход в решении проблем в сфере детства", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, комментируя отчет главы Нижнего Новгорода Владимира Панова о деятельности мэрии в 2018 году.

"Мне импонирует, что Владимир Панов и городская администрация всегда очень активно подключают общественность к решению детских проблем. В качестве примера хочу привести проект "Родительский контроль", где за качеством школьного питания в образовательных организациях следят сами родители. Он очень интересный и результативный", - отметила детский омбудсмен.

"Напомню, в феврале этого года, проходил Всероссийский форум отцов, и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова оценила именно нижегородский проект, отметив достойный опыт работы городского Совета отцов во взаимодействии с городской администрацией по данному направлению. Кроме того, она рекомендовала проект "Родительский контроль" для внедрения в других регионах России. На мой взгляд, это очень высокая оценка", - считает Маргарита Ушакова.

"Еще один проект – это "Здоровое будущее", направленный на поддержку семей с детьми, которые недавно пошли в первый класс. Это стрессовая ситуация не только для ребенка, но и для всей семьи. К сожалению, сейчас все больше ребят испытывают сложности с адаптацией к школе и с обучением в начальных классах. Причины могут быть разные – медицинские или психологические, однако важно в этот сложный период получить своевременную квалифицированную помощь и поддержку. Данная программа поддержки реализуется администрацией Нижнего Новгорода совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Пока проект пилотный и апробируется в нескольких школах. По его итогам будет приниматься решение о его трансляции на все образовательные учреждения Нижнего Новгорода. Но уже сейчас я могу сказать, что результаты есть.
Я думаю, Владимир Панов показывает не разовый, а системный подход в решении проблем в сфере детства. Есть определенные, действенные шаги в решении системных задач, а это задел на будущее", - подытожила специалист.

Напомним, Владимир Панов представил депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году на заседании 22 мая.

Ранее сообщалось, что в ходе реализации первого этапа проекта "Здоровое будущее", направленного на адаптацию детей в школах, помощь специалистов ПИМУ получили 54 ребенка из вторых классов. По результатам за два с половиной месяца занятий серьезные улучшения были получены в 90% процентах случаев.

Также напомним, что в рамках государственной программы РФ "Доступная среда" за 2011-2018 годы в 46 образовательных организациях Нижнего Новгорода создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и обеспечить образовательные учреждения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждом районе определены базовые учреждения по инклюзивному образованию, всего их 68, в том числе (17 ДОУ и 48 школ, три интерната).

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