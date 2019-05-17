Последние новости рубрики Общество
23 мая 2019 13:39  [28] Сад "Надежда" в Дзержинске пополнился еще 50-ю саженцами плодовых деревьев
23 мая 2019 12:34  [78] Открытый кинопоказ советских фильмов стартует в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 23 мая
23 мая 2019 10:04  [149] Предприниматель с поддельными документами мог стать организатором питания в нижегородской школе
23 мая 2019 09:49  [151] Публичные слушания по изменению планировки территории от ННГУ до станции "Слуда" пройдут 10 июня
23 мая 2019 09:12  [220] Депутат ЗС НО Сергей Зуденков поздравил школьников с последним звонком
23 мая 2019 09:00  [197] Парковые озера Нижнего Новгорода обещают очистить до 1 июня
22 мая 2019 19:06  [293] Нижний сегодня: главные события дня
22 мая 2019 18:52  [1321] Отмененный ранее трамвайный маршрут №1 "Московский вокзал - Чёрный пруд" возобновил работу
22 мая 2019 18:49  [2065] Нижегородская мэрия расторгла с Александром Бочкаревым договор на аренду участка в д. Новая
22 мая 2019 18:39  [282] "Умные остановки" начнут устанавливать в Нижнем Новгороде на следующей неделе
Общество

Предприниматель с поддельными документами мог стать организатором питания в нижегородской школе

23 мая 2019 10:04  [149] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприниматель с поддельными документами принимал участие в конкурсе по выбору организатора питания в одной из школ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что общеобразовательная школа Балахны в 2017 году объявила конкурс по выбору организатора питания. В этом конкурсе принимал участие индивидуальный предприниматель, который представил поддельный документ об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Между тем, действия предпринимателя являются уголовно-наказуемым деянием. В отношении него возбуждено уголовное дело "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph