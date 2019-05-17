Предприниматель с поддельными документами мог стать организатором питания в нижегородской школе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприниматель с поддельными документами принимал участие в конкурсе по выбору организатора питания в одной из школ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что общеобразовательная школа Балахны в 2017 году объявила конкурс по выбору организатора питания. В этом конкурсе принимал участие индивидуальный предприниматель, который представил поддельный документ об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Между тем, действия предпринимателя являются уголовно-наказуемым деянием. В отношении него возбуждено уголовное дело "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела продолжается.