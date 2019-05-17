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Происшествия

Один человек погиб и двое ранены в результате ДТП в Выксунском районе

23 мая 2019 11:56  [219] Происшествия

Один человек погиб и двое ранены в результате ДТП в Выксунском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 23 мая 2019 года.

Авария произошла накануне. В 12:40 на подъезде к Выксе автодороги Владимир – Муром – Арзамас, водитель (1982 г.р., стаж 17 лет), управляя а/м Ford Focus, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с Subaru Forester, после чего Subaru от удара вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение c ГАЗелью.

В результате ДТП водитель Subaru (мужчина 1962 г.р.) погиб. Водитель и пассажир ГАЗели (мужчины 1971 г.р. и 1964 г.р.) пострадали, водитель ГАЗели был госпитализирован.

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