"Антинаркотический месячник – 2019" стартует в Нижегородской области 26 мая

В период с 26 мая по 26 июня в Нижегородской будет проходить первый этап "Антинаркотического месячника-2019", посвященный международному дню борьбы с наркоманией, который ежегодно отмечается во всем мире 26 июня.
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Нижегородской области 8 (831) 268-66-07, а также по каналу связи 02.
Ранее сообщалось, что молодые люди из Нижнего Новгорода получили по 10,5 лет за продажу наркотиков через тайники-закладки.
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